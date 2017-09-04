На Кировоградщине объявлено штормовое предупреждение

Такие данные распространили недавно в пресс-службе САД Кировоградской области. Согласно сообщению – днем четвертого числа в н.п. Кропивницкий и по всему региону будет гроза, а также ожидаются шквалы до 15-20 метров за секунду – отметили в пресс-службе.

Служба автодорог Кировоградщины уже обратилась к водителям транспорта, попросив их быть предельно внимательными, управляя авто, особенно в случае ухудшения погоды, а также при плохой видимости.

Как сообщал УРА-Информ, на Прикарпатье было затруднено автотранспортное сообщение – по причине ухудшения погоды.