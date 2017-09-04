На Херсонщине 70% школ и детсадов не готовы к началу учебного года

Так, эти данные недавно распространили в ГУ Госпродпотребслужбы Херсонщины. Согласно данным – работники ГУ Держпродспоживслужбы указанного региона принимали участие в проверках по определению готовности детских заведений к началу работы в 2017/2018 году, что были образованы в каждом районе области исполнительной властью.

Исследованиями были охвачены 820 заведений из имеющихся 903-ех – а это составляет более 90 процентов. В 549 детских учреждениях нашли нарушения санитарного законодательства.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на территории школы обнаружили труп.