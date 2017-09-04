Луценко готовит новые представления на депутатов-взяточников

Сколько их будет пока не известно. Об этом в понедельник, 4 сентября, во время своей рабочей поездки в Николаев, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом он отметил, что если бы даже знал сколько и на кого, не сказал бы. Однако, по его словам, представления на депутатов-взяточников "непременно будут".

На сегодняшний день несколько десятков народных депутатов проверяются на правильность заполнения электронных деклараций и полноту уплаты налогов. Около десятка из них находятся на стадии уведомления налогового решения.

Это сообщение о том, что налоги уплачены не все, - пояснил генпрокурор, добавив, что депутаты имеют право обжаловать их в судах. При этом Луценко подчеркнул, что не все представления будут связаны с неуплатой налогов, которые в сейчас "прорабатываются следствием".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 августа в Николаеве прошли массовые обыски. Силовики обыскивали депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.