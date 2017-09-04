Ивано-Франковск затопило после ливня - ФОТО

Улицы города затоплены после сильного ливня, который прошел поздно вечером в воскресенье, 3 сентября. Как сообщает местные жители в социальных сетях, из-за непогоды движение в городе парализовано на улицах Черновола, Сечевых Стрельцов, улице Строителей.

Также отмечается, что в селе Микулинцы на Прикарпатье выпал град размером с перепелиное яйцо.

Напомним, украинские синоптики предупредили о ливнях и граде, которые ожидаются в понедельник, 4 сентября.

Как сообщает УРА-Информ, в Киеве утром и днем ожидаются дожди с грозами. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на данные украинских синоптиков. В связи с чем, в КГГА напоминают основные правила в случае усиления ветра.