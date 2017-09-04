Депутат поселкового совета Киевской области попался на взятке

Политик попался на взятке в 30 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, депутат, занимая одновременно должность главного инспектора по благоустройству, потребовал от предпринимателя деньги.

При этом он обещал ему посодействовать в подписании договора по размещению объектов передвижной торговли на территории села Гостомель. Взяточник был задержан согласно статьи Уголовного Кодекса Украины после получения им второго транша неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен.

Сейчас по месту работы фигуранта уголовного дела продолжаются обыски, - уточнили в столичной прокуратуре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг, 31 августа, задержали судью Ленинского районного суда города Полтава. Чиновник попался на взятке.