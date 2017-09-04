Боевики в зоне АТО продолжают нарушать режим тишины

В конце прошлых суток воскресенье, 3 сентября, российские наемные войска усилили активные обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты.

Из них 21 обстрел характеризуется как прицельный. За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, наиболее беспокойно было на Донецком направлении. Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника зафиксирована вблизи поселка Зайцево. Начиная с шести часов вечера, боевики пять 5 раз открывали огонь по нашим позициям из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды - у Майорская.

На Приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополь. Так около восьми часов вечера возле этого же поселка они выпустили пять мин калибра 82 миллиметра. Обстрелы врага с использованием стрелкового оружия зафиксированы и неподалеку Гнутово, Талаковка, Лебединского и Широкино. А в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинки ранения получил один украинский защитник.

На Луганском направлении около девяти часов вечера российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская".

Вместе с тем несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ, наши войска не нарушают мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира.

Напомним, в Луганской области российские наемные войска обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда/выезда " Станица Луганская". Обстрел начался около десяти часов вечера и стреляли боевики из стрелкового оружия.