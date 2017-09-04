13:55 04.09.2017 | Общество | Новости
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Автомобиль насмерть сбил ребенка в Мадриде

В испанском Мадриде автомобиль на огромной скорости протаранил витрину магазина. Об этом передает местное издание El Mundo.

Автомобиль насмерть сбил ребенка в Мадриде

Согласно информации издания, в момент столкновения в магазине находилась китайская семья. Машина влетела в трехлетнего ребенка, который погиб на месте от травм несовместимых с жизнью.

Сильно пострадали отец, он сейчас в реанимации. Сестра и мать ребенка также госпитализированы. 

В магазине на тот момент еще находился 37-летний человек, который получил ушибы и травму головы. Водитель автомобиля остался в живых.

Испанские правоохранительные службы устанавливают причины аварии, однако они уверены, что это был не теракт.

Напомним, что в Испании случилось несколько инцидентов наезда машин на людей. В частности, это огромный теракт в Барселоне и покушение на сербского президента Александра Вучича. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", что недавно на южном побережье Испании в городе Марбелье автомобиль Audi на огромной скорости выехал на пешеходную улицу и врезался в толпу людей.


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