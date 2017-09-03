За последние сутки потерь среди украинских бойцов нет

Вместе с тем потерь среди украинских бойцов за последние сутки не было. Об этом говорится в сообщение пресс-центра штаба антитеррористической операции.

Согласно сообщению, в течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась. Вместе с тем украинская армия контролирует все участки на линии разграничения.

По информации штаба АТО, российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы украинских позиций из стрелкового оружия, также с полуночи враг трижды применял минометы калибра 120 миллиметров.

Около шести часов утра боевики выпустили почти 20 мин калибра 120 миллиметров по опорным пунктам возле Гнутово и Талаковки. Кроме того, на приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя", - сообщили в штабе.

На донецком направлении, по данным пресс-центра, неспокойно было в районе Зайцево, где с 6 утра боевики семь раз обстреливали украинские укрепления со 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под вражеским огнем сегодня оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты Бутовка.

Учитывая, что все обстрелы были хаотичными и не представляли угрозы жизни украинских военных, а также строго соблюдая мирных договоренностей, силы АТО огонь не открывали, добавили в штабе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО среди украинских военных погибших нет, но получил ранения один военный.