За минувшие сутки на Донбассе зафиксированы 26 обстрелов

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Из стрелкового оружия и гранатометов террористы несколько раз обстреливали наши позиции в районе Авдеевской промзоны на Донецком направлении. Под обстрелы также попали Зайцево, Каменка и Майорское.

На Приморском направлении больше всего досталось Водяному, которое обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под вражеским огнем также оказались Талаковка, Гнутово и Широкино.

"Потерь среди украинских военных нет", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее боевики "ДНР" обстреляли школу в Павлополе Донецкой области. Сообщается, что осколками была повреждена газоснабжающая труба, однако собственными силами газоснабжение восстановлено. Кроме того, повреждены электропровода и временно отсутствует водоснабжение.