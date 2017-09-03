За минувшие сутки на Донбассе зафиксированы 26 обстрелов

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 26 обстрелов позиций украинских военнослужащих, потерь у ВСУ не обнаружено.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Из стрелкового оружия и гранатометов террористы несколько раз обстреливали наши позиции в районе Авдеевской промзоны на Донецком направлении. Под обстрелы также попали Зайцево, Каменка и Майорское.
На Приморском направлении больше всего досталось Водяному, которое обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под вражеским огнем также оказались Талаковка, Гнутово и Широкино.
"Потерь среди украинских военных нет", - отметили в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее боевики "ДНР" обстреляли школу в Павлополе Донецкой области. Сообщается, что осколками была повреждена газоснабжающая труба, однако собственными силами газоснабжение восстановлено. Кроме того, повреждены электропровода и временно отсутствует водоснабжение.