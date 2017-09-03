13:16 03.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев предупреждают о сильных дождях с грозами и шквалами в западных областях - ФОТО

В течение сегодняшнего дня, третьего сентября, на западе Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди и шквалы.

Украинцев предупреждают о сильных дождях с грозами и шквалами в западных областях - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу Укргидрометцентра, в западных областях Украины сильные дожди, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

"В Карпатах и ​​на Закарпатье местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении.

В Киеве пройдет легкий дождь. Температура ночью около 15-17 градусов, днем 26-28 градусов.

Во Львове в понедельник также с осадками. Температура ночью 11-13 градусов, днем 14-16 градусов.

В Одессе 4 сентября пройдут сильные дожди. Температура ночью 19-21 градусов, днем 23-25 градусов.

В Харькове без осадков. Температура ночью 14-16 градусов, днем 23-25 градусов.

В Днепре в понедельник будет облачно, однако без дождей. Температура ночью 16-18 градусов, днем 26-28 градусов.

В Карпатах пройдут дожди. Температура ночью 13-15 градусов, а днем поднимется до 16-18 градусов.


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