Синоптики предупреждают о грозе в Киеве в понедельник

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на данные украинских синоптиков. В связи с чем, в КГГА напоминают основные правила в случае усиления ветра.

Так, по данным администрации, все окна во время грозы должны быть плотно закрыть. Необходимо также убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, а также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Вместе с тем синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на понедельник.

Таки мены связаны с сильными, а ночью местами очень сильными дождями ​​в большинстве северных, центральных, в Одесской и Николаевской областях местами сильные дожди.

В течение суток в западных областях, утром и днем ​​в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, град, порывы ветра и шквалы 15-20 метров на секунду, - отметили синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждали, что в течение сегодняшнего дня, 3 сентября, на западе Украины ожидаются грозы, местами сильные дожди и шквалы.