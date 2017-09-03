Полиция открыла уголовное дело по факту столкновений в Одессе

Это событие квалифицируется по двум статьям Уголовного кодекса Украины Хулиганство и Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Об этом в эфире одного из украиснких телеканалов сообщила пресс-секретарь полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

По ее словам, конфликт произошел из-за строительства особняка возле памятника архитектуры. При этом полиция не задержала ни одного человека, правоохранители там только обеспечивали публичный порядок, - заявила она, добавив, что в результате инцидента есть двое пострадавших - один полицейский и один активист.

На них упал кирпич, - пояснила Гордиевская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе произошли столкновения с полицией на месте скандальной стройки. Активисты устроили протест против строительства возле "дома-стены" на Воронцовском переулке. Сначала они собирали подписи за остановку стройки, а потом прорвались и разгромили застройку.