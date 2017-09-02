В зоне АТО террористы существенно снизили количество обстрелов

Так, на востоке террористы снизили количество обстрелов. При этом было зафиксировано четыре обстрела за сутки, а это – наименьшее число обстрелов с их стороны в течение последних полутора месяцев – отметили в штабе АТО.

Кроме того, в штабе также подчеркивают, что все обстрелы за второе сентября в сторону Донецка были осуществлены исключительно из стрелкового оружия.

Как сообщал УРА-Информ, в течение последних суток в местах на Донбассе, где проводится АТО, не было зафиксировано ранений или гибели среди украинских силовиков – сообщал А. Мотузяник.