23:34 02.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО террористы существенно снизили количество обстрелов

В течение дня второго сентября и до 18-ти часов вечера часов в зоне АТО террористы снизили количество обстрелов.

В зоне АТО террористы существенно снизили количество обстрелов

Так, на востоке террористы снизили количество обстрелов. При этом было зафиксировано четыре обстрела за сутки, а это – наименьшее число обстрелов с их стороны в течение последних полутора месяцев – отметили в штабе АТО.

Кроме того, в штабе также подчеркивают, что все обстрелы за второе сентября в сторону Донецка были осуществлены исключительно из стрелкового оружия.

Как сообщал УРА-Информ, в течение последних суток в местах на Донбассе, где проводится АТО, не было зафиксировано ранений или гибели среди украинских силовиков – сообщал А. Мотузяник.


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