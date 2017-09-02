В зоне АТО среди силовиков за сутки потерь не было

Так, не был ранен или убит за сутки ни один из силовиков АТО на Донбассе. Такие данные недавно распространил А. Мотузяник – спикер Минобороны по делам проведения на востоке АТО.

Согласно его словам – в течение последних суток раненых либо же погибших в местах, где ведутся военные действия, среди наших бойцов не было. А интенсивность же военных действий на линиях соприкосновения сейчас – низкая либо средняя. Также по словам спикера – в направлении Луганска террористы четырежды нарушали перемирие – в Станице Луганской, а также в Лобачево и Крымском.

Как сообщал УРА-Информ, ранее С. Полторак сообщал про достаточный для перевооружения ВСУ бюджет.