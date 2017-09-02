15:44 02.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172838:mysnichenko

В зоне АТО среди силовиков за сутки потерь не было

В течение последних суток среди украинских защитников в местах проведения АТО потерь замечено не было.

В зоне АТО среди силовиков за сутки потерь не было

Так, не был ранен или убит за сутки ни один из силовиков АТО на Донбассе. Такие данные недавно распространил А. Мотузяник – спикер Минобороны по делам проведения на востоке АТО.

Согласно его словам – в течение последних суток раненых либо же погибших в местах, где ведутся военные действия, среди наших бойцов не было. А интенсивность же военных действий на линиях соприкосновения сейчас – низкая либо средняя. Также по словам спикера – в направлении Луганска террористы четырежды нарушали перемирие – в Станице Луганской, а также в Лобачево и Крымском.

Как сообщал УРА-Информ, ранее С. Полторак сообщал про достаточный для перевооружения ВСУ бюджет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив