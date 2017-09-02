В Харькове произошла стрельба

Согласно информации канала, около заводского входа было замечено более 30 "молодчиков" в спортивной форме. Они оцепили рецепцию и разделились на группы.

Затем внезапно один из мужчин выхватил дробовик и начал палить во собравшуюся напротив него толпу. Прогремело более десяти выстрелов. Раненому достались тяжелейшие травмы в области живота, ног и груди.

Мужчину госпитализировали, однако, как сообщают медики, его состояние нестабильно.

Что могло послужить причиной для стрельбы не известно. На данный момент правоохранители не задержали ни одного участника инцидента.

Полиция области проводит экспертизу места для сбора доказательств и установки хозяина оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Харьковщине 39-летняя жительница Змиевского района защищая детей выстрелила в голову неизвестному мужчине, который ворвался в ее дом.