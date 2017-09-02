В Харькове перед матчем усилена охрана общественного порядка

Таким образом – в городе планируется ограничить передвижение по улицам, которые примыкают к стадиону. В городе перед стартом футбольного матча сборных Украины и Турции была активизирована охрана порядка – передали представители Нацполиции.

Согласно сообщению – правоохранители на данный момент объясняют гражданам схему прохождения на стадион, а также рассказывают о схеме перекрытия движения автотранспорта За охраной порядка на матче проследят 2200 правоохранителей, среди которых 900- это военные Национальной гвардии.

Как сообщал УРА-Информ, в матче Украина-Турция не выйдет на поле вратарь турецкой сборной Харун Текин.