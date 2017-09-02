08:30 02.09.2017 | Общество | Новости
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В Брюсселе запретили пластиковые пакеты

Запрет на пакеты из пластика не касается многоразовых пластиковых пакетов.

В Брюсселе запретили пластиковые пакеты

Так, в н.п. Брюссель было решено запретить применение пластиковых пакетов - единоразовых. Речь о пакетах, которые имеют толщину 50 микрон. Брюссель принял решение последовать за Валлонским регионом и отказаться от пакетов из пластика. К примеру. С сентября 2017 г. распространение этих пакетов в торговых сетях уже запрещено.

А владельцам торговых сетей было позволено распространение до 30-го ноября пакетов, что были закуплены еще до сентября.

Как сообщал УРА-Информ, в Мировом океане сейчас плавает примерно пять триллионов частиц пластика. Эти частицы появились по итогам разрушения пластиковых изделий.


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