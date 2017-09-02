14:20 02.09.2017 | Общество | Новости
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В Брюсселе предотвратили возможный теракт

В аэропорт Брюсселя неизвестные по телефону сообщили о минировании самолеета компании Ryanair рейса Брюссель-Мадрид. Об этом передает местный телеканал VTM.
 

В Брюсселе предотвратили возможный теракт

Согласно информации канала, полицейские и специальные службы моментально эвакуировали всех пассажиров самолета и провели тщательную проверку транспорта. Никаких взрывных или других посторонних устройств обнаружено не было.

Воздушное судно смогло отправиться в путь уже через 40 минут и успешно достигло своего места назначения в Испании. 

Официальный представитель брюссельского аэропорта Завентем Флоранс Мюлса сообщил, что бельгийские правоохранители уже задержали двух подозреваемых о ложном минировании.

"Такие ситуации иногда случаются, однако мы не можем знать дурная это шутка или нет", - подчеркнул сотрудник аэропорта.

Напомним, что недавно в Брюсселе полиция застрелила мужчину, который пытался подорвать себя на железнодорожном вокзале.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Барселоне неделями ранее произошел теракт с множественными жертвами. Число пострадавших в результате наезда фургона на толпу в Барселоне возросло до ста человек.


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