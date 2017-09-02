В Брюсселе предотвратили возможный теракт

Согласно информации канала, полицейские и специальные службы моментально эвакуировали всех пассажиров самолета и провели тщательную проверку транспорта. Никаких взрывных или других посторонних устройств обнаружено не было.

Воздушное судно смогло отправиться в путь уже через 40 минут и успешно достигло своего места назначения в Испании.

Официальный представитель брюссельского аэропорта Завентем Флоранс Мюлса сообщил, что бельгийские правоохранители уже задержали двух подозреваемых о ложном минировании.

"Такие ситуации иногда случаются, однако мы не можем знать дурная это шутка или нет", - подчеркнул сотрудник аэропорта.

Напомним, что недавно в Брюсселе полиция застрелила мужчину, который пытался подорвать себя на железнодорожном вокзале.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Барселоне неделями ранее произошел теракт с множественными жертвами. Число пострадавших в результате наезда фургона на толпу в Барселоне возросло до ста человек.