Об этом передает The Telegraph.

Сред этих 35 тыс. фанатиков - 3000 человек вызывают "тревогу" у разведки MI5. В свою очередь 500 из них находятся под "постоянным и особым вниманием".

По его словам, ИГИЛ в течение пяти лет будет пытаться осуществить кибер-атаку на атомные электростанции или системы управления воздушным движением, потенциально, заплатив российским хакерам за нарушение важных компьютерных систем.

Кстати, во Франции проживает 17 тыс. фанатиков исламистов, а в Испании более 5 тыс.

Напомним.ю как сррьшал ранее "УРА-Информ", Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit. В частности, запланированное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Великобритании и Евросоюза не может начаться до урегулирования ключевых вопросов Brexit.