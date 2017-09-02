07:00 02.09.2017 | Общество | Новости
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В Британии проживает более 35 тыс. фанатиков-исламистов

Руководитель антитеррористического направления в ЕС Жиль де Керчове заявил, что Великобритания является домом для 35 тыс. фанатиков-исламистов.

В Британии проживает более 35 тыс. фанатиков-исламистов

Об этом передает The Telegraph.

Сред этих 35 тыс. фанатиков - 3000 человек вызывают "тревогу" у разведки MI5. В свою очередь 500 из них находятся под "постоянным и особым вниманием".

По его словам, ИГИЛ в течение пяти лет будет пытаться осуществить кибер-атаку на атомные электростанции или системы управления воздушным движением, потенциально, заплатив российским хакерам за нарушение важных компьютерных систем.

Кстати, во Франции проживает 17 тыс. фанатиков исламистов, а в Испании более 5 тыс.

Напомним.ю как сррьшал ранее "УРА-Информ", Брюссель и Лондон констатировали отсутствия прогресса в переговорох по Brexit. В частности, запланированное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Великобритании и Евросоюза не может начаться до урегулирования ключевых вопросов Brexit.


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