Украина в сентябре получит первую партию угля

Согласно словам посла, первые корабли с грузом в 62 тыс. тонн энергетического угля из США должны прибыть в украинский порт "Южный". Судна уже выдвинулись с берегов Северной Америки и, предположительно, прибудут в Украину через три недели.

Всего же Украина закупила у США 700 тыс тонн антрацита, который раньше закупался у ЮАР. Партию в 120 тыс тонн будем ждать в октябре. Периодически грузы будут прибывать в украинские порты до конца года.

Поставки угольного ресурса осуществляются в рамках соглашения между украинской государственной компанией" Центрэнерго" и американской компанией XCoal Energy and Resources. Президент Порошенко и Дональд Трамп договорились об этом на последней встрече.

Напомним, что из-за временной оккупации Донбасса, Украина вынуждена была искать новых поставщиков ценноого ресурса на мировых рынках.

Как сообщалось в "УРА-Информ", неделю назад горнодобывающая компания XCoal Energy and Resources отправила из США в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 тыс. тонн.