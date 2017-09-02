11:45 02.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине появилась крымскотатарская школа

В Новоалексеевской общеобразовательной школе, что на Херсонщине, были открыты классы для детей крымскотатарской национальности. Об этом передает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

На Херсонщине появилась крымскотатарская школа

Согласно информации ведомства, такая школа является первой во всей Украине, где вместе с украинским языком и историей дополнительно для детей крымскотатарской национальности будет преподаваться еще их родной язык, а также история полуострова.

Глава Харьковской ОДА уверен, что именно таким образом можно воспитать в молодом поколении украинцев европейские ценности, человеколюбие, толерантность по отношению к другим народам и национальностям.

Андрей Гордеев уверен, что такие ценности либерально-демократичсекого мира обязаны стать примером для многих школ по всей Украине.

Напомним, что в результате оккупации Крыма Россией, крымские татары вынуждены были бежать от репрессий на территорию Украины.

В конце августа Петр Порошенко с рабочим визитом посетил ряд украинских областей, где проверил подготовку украинских школ к учебному периоду.

Как сообщалось в "УРА-Информ", первого сентября 2017 года в столице открыли сразу три новые школы.


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