19:28 02.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в плену у террористов находится 144 украинца

Террористы на Донбассе продолжают задержания гражданских.

На Донбассе в плену у террористов находится 144 украинца

Так, на оккупированном Донбассе к пророссийских боевиков в плену состоянием на второе сентября находилось 144 украинских гражданина. Такое заявление сделал в эфире одного из телеканалов Ю. Тандит – советник главы СБУ. Согласно его словам – в течение последних дней количество пленных даже немного увеличилось – по причине задержания гражданских.

Задержанные при себе не имели никакого оружия, а также не пребывали на линии разграничения – отметил Тандит. Также эти люди не были участниками АТО. Гражданским предъявили надуманные обвинения в шпионаже.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на конец июля террористы удерживали в плену 137 украинских граждан.


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