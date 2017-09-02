"Львовоблавтодор" обвиняют в коррупции

Согласно материалам ведомства, бывшего высокопоставленного чиновника ГМ "Львовоблавтодор" обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, которое нанесло государству убытков на сумму более 2,8 млн гривен.

Чиновник давал указание ряду сотрудников ведомства о подделке документов бухгалтерии на выделение другой суммы по изготовлению асвальтобетона. Дополнительные средства, якобы, должны были предназначаться на ремонтные работы, оплату рабочих, электроэнергию и спецтранспорт.

Сотрудники областного подразделения защиты экономики предьявили чиновнику подозрение по части 5 ст. 191 Криминального кодекса Украины (растрата или хищение имущества в особо крупных размерах, злоупотребление полномочиями должностным лицом).

На данный момент проводится досудебное расследование.

Напомним, что недавно во Львове разгорелся скандал вокруг тендера на закупку продуктов питания для местной военной академии, право которой получила весьма "сомнительная" на скорую руку созданная фирма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько дней назад во Львовской области с поличным был задержан сотрудник Государственной миграционной службы.