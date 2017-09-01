19:43 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172815:mysnichenko

Зарубежные инвесторы отказались сооружать новое Лукьяновское СИЗО - Минюст

Зарубежные инвесторы отказались принимать участие в конкурсе на сооружение за чертой Киева нового следственного изолятора.

Зарубежные инвесторы отказались сооружать новое Лукьяновское СИЗО - Минюст

Так, новое СИЗО могло бы быть построено в Коцюбинском, что на Киевщине. А причина отказа – негативная информационная кампания отдельных застройщиков. Такое сообщение первого сентября поступило от П. Петренко – министра юстиции страны.

Согласно его словам – по столице из-за некоторых застройщиков, решивших поспекулировать на теме и провести негативную кампанию, план сорвался. Зарубежные инвесторы, изучавшие возможность построить СИЗО под Киевом, увидев протесты и митинги, просто решили не участвовать в конкурсе – сказал министр.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Одесса митинг прошел под стенами местного СИЗО.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив