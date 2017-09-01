Зарубежные инвесторы отказались сооружать новое Лукьяновское СИЗО - Минюст

Так, новое СИЗО могло бы быть построено в Коцюбинском, что на Киевщине. А причина отказа – негативная информационная кампания отдельных застройщиков. Такое сообщение первого сентября поступило от П. Петренко – министра юстиции страны.

Согласно его словам – по столице из-за некоторых застройщиков, решивших поспекулировать на теме и провести негативную кампанию, план сорвался. Зарубежные инвесторы, изучавшие возможность построить СИЗО под Киевом, увидев протесты и митинги, просто решили не участвовать в конкурсе – сказал министр.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Одесса митинг прошел под стенами местного СИЗО.