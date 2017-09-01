Законопроект "Об образовании" парламент рассмотрит на следующей неделе, - Гриневич

Это будет в период с 4 по 8 сентября и когда мы его получим, много нужных нам новаций станут реальностью.

Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. По ее словам, в первую очередь учебные заведения будут отчитываться за средства, которые они получили, как из бюджета, так и от родителей. Поэтому очень важно сделать прозрачным поступления всех средств.

Важно, чтобы родители видели все финансирование, которое поступает в школу, понимали, где могут быть пробелы, - отметила Гриневич, добавив, что нужно помнить - взносы родителей могут быть исключительно добровольными.

Она также рассказала, какую автономию получат школы после принятия Закона.

Например, по ее словам, новый ГОСТ начального образования предусматривает, что он описывает результаты обучения, а то, каким образом учитель дойдет до них - зависит от педагога. Но надо понимать, что к этому надо быть очень готовым. Учитель должен уметь создавать эту программу. Мы, конечно, раздадим учителям модельные, лучшие программы. Я уверена, что на протяжении нескольких лет наши учителя научатся создавать программы самостоятельно, - пояснили министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власть подготовила новую программу обеспечения начальной школы всем необходимым современным оборудованием. Сейчас эта программа внедряется. Об этом заявил в пятницу, 1 сентября, в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" на празднике Первого звонка премьер-министр Украины Владимир Гройсман.