14:52 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во львовской многоэтажке обнаружен труп

В доме по улице Ангеловича львовская полиция нашла мертвого мужчину. Об этом передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во львовской многоэтажке обнаружен труп

Согласно информации ведомства, в одной из квартир многоэтажки без признаков жизни лежал мужчина.

По словам правоохранителей, от жителей этого дома в отделение поступил звонок о том, что хозяин квартиры не появлялся неделю, а из жилища издается противный запах.

Причина смерти не установлена, однако следов насильственной смерти не зафиксировано. 

На данный момент полиция наводит справки на родственников, семью, коллег и знакомых погибшего с целью установить его личность и возможные причины погибели.

Полиция открыла уголовное производство по данному делу.

Напомним, что в правоохранительных ведомствах "залеживаются" десятки нераскрытых дел о беспричинной гибели украинских граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле Старобазарного сквера обнаружили тело мужчины


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