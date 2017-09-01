Во львовской многоэтажке обнаружен труп

Согласно информации ведомства, в одной из квартир многоэтажки без признаков жизни лежал мужчина.

По словам правоохранителей, от жителей этого дома в отделение поступил звонок о том, что хозяин квартиры не появлялся неделю, а из жилища издается противный запах.

Причина смерти не установлена, однако следов насильственной смерти не зафиксировано.

На данный момент полиция наводит справки на родственников, семью, коллег и знакомых погибшего с целью установить его личность и возможные причины погибели.

Полиция открыла уголовное производство по данному делу.

Напомним, что в правоохранительных ведомствах "залеживаются" десятки нераскрытых дел о беспричинной гибели украинских граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно возле Старобазарного сквера обнаружили тело мужчины.