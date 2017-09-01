Во Львове в два раза подорожал вывоз мусора

Об этом говорится в решении исполкома Львовского горсовета.

По информации ведомства, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 гривен.

В часности, тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из разных районов Львова. При этом вывоз мусора подорожает также для бюджетных учреждений и юридических лиц — с 753 до 842 гривен за тонну.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ставищанском районе Киевщины активисты недавно выявили много опасных отходов. Опасный мусор валялся прямо под открытым небом.