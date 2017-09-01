Власти Львова с 1 сентября в два раза повышаются тарифы на вывоз мусора

При этом тарифы выросли в два раза и теперь жители города будут платить по 1,4 гривен за каждый квадратный метр жилой площади. Соответствующее решение исполком Львовской городской рады согласовал еще 4 августа.

При этом городской голова Львова Андрей Садовый пояснил, что когда площадки были переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов было не корректно, а теперь когда чисто и мусор вывезен, каждый человек должен платить.

Перевозчики больше года работали себе в убыток. Они не получали тех средств, которые должны были бы получать, - сказал городской голова, добавив, что инициаторами повышения тарифов являются именно городские перевозчики.

Вместе с тем Садовой заверил что "мусорная проблема" Львова уже решена, и именно факт ее решения позволил властям поднимать тарифы.

В частности, по новым тарифам вывоз тонны мусора составит от 719 до 803 гривен. При этом тарифы вырастут и для бюджетных учреждений, и для юридических лиц – с 753 до 842 гривен за тонну.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, львовская городская рада передала полномочия по вывозу мусора Львовской ОГА сроком на два года. Это произошло после того, как из-за мусорной проблемы деятельность городского головы Андрея Садового раскритиковали президент и премьер Украины.