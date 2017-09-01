В Украине увеличилось насилие в отношении журналистов

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в начале августа на в городе Ровно на журналистку Екатерину Романик напали сотрудники парка и нанесли несколько физических увечий.

В Житомире побои были обнаружены на теле журналиста Сергей Фореста, на которого напал бывший охранник народного депутата облсовета Елены Галагузы.

В Николаевской области продавцы местного мясного рынка избили сотрудников СМИ Юрия Ягольника и Александру Чернову во время ревизии проверки качества мяса.

В самом центре Винницы на журналиста Богдана Новака навалились трое мужчин и нанесли травмы и ссадины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.