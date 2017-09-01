13:00 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172778:roman

В Украине увеличилось насилие в отношении журналистов

В Украине за август месяц сулжб Национального союза журналистов Украины зафиксировала пять случаев нападения и препятствования профессиональной журналистской деятельности.


 

В Украине увеличилось насилие в отношении журналистов

Об этом передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в начале августа на в городе Ровно на журналистку Екатерину Романик напали сотрудники парка и нанесли несколько физических увечий.

В Житомире побои были обнаружены на теле журналиста Сергей Фореста, на которого напал бывший охранник народного депутата облсовета Елены Галагузы.

В Николаевской области продавцы местного мясного рынка избили сотрудников СМИ Юрия Ягольника и Александру Чернову во время ревизии проверки качества мяса.

В самом центре Винницы на журналиста Богдана Новака навалились трое мужчин и нанесли травмы и ссадины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одесской области жестоко избили журналиста, главного редактора местной газеты "Надднестрянская правда" Романа Варшанидзе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив