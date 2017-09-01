В США построят прототипы стены на границе с Мексикой

Об этом сообщает таможенно-пограничная служба США.

Как отмечается, в ближайшие месяцы должны быть построены четыре бетонных модели 30 футов (9 метров) длиной и 30 футов высотой. Таким образом, стены с помощью небольших ручных инструментов будут проверять на прочность.

Примечательно, что стоимость каждого контракта расценивается в 500 тысяч долларов.

Кстати, ранее американский лидер Дональд Трамп дал обещание о возведение сплошной стены по всей южной границе США.

Строительство прототипов поможет скорректировать проектные нормативы для будущей настоящей стены, сказал исполняющий обязанности замначальника службы Рональд Витиелло.

Добавим, что на следующий недели будут объявлены контракты на строительство прототипов, сделанных из других материалов, кроме бетона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп представил законопроект, который сам назвал "одной из крупнейших реформ иммиграционной системы за полвека".