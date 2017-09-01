16:11 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Полтаве судья попался на взятке

Правоохранители в н.п. Полтава недавно разоблачили судью, который требовал взятку.

В Полтаве судья попался на взятке

Так, на взятке погорел судья районного суда города Полтава. Такие данные недавно распространили в пресс-службе СБУ. Согласно этой информации – судья райсуда требовал дать ему взятку за то, что будет более быстро рассмотрено и принято процессуальное решение – в пользу истца – в деле про взыскание задолженности.

Сотрудниками СБУ было зафиксировано предложение судьи про более быстрое рассмотрение дела. Также судья предлагал сотрудничество – на постоянной основе. Судья в итоге был задержан в собственном кабинете – после того, как получил очередную взятку.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровно на взятке попался депутат.


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