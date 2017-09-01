20:33 01.09.2017 | Общество | Новости
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В Польше официально трудятся 270 тысяч украинцев

Застрахованные украинцы, которые сейчас трудятся в Польше, имеют право также на получение польской пенсии.

В Польше официально трудятся 270 тысяч украинцев

Так, в Польше на данный момент официально трудятся примерно  270 тысяч украинксих граждан. Об этом недавно сообщила министр семьи и социальной политики государства Польша -Эльжбета Рафальская – ранее передавало "Польское радио".

Согласно словам польского министра, в июне в Учреждение соцстрахования (ZUS) Польши были сделаны взносы примерно 270 тысячами работников, которые прибыли сюда из Украины. При этом в конце 2016-го года в ZUS фиксировали более 194 тысяч украинцев. При этом известно и о том, что максимальное число застрахованных украинских граждан сейчас находится в Варшаве - около 50 тысяч, а также Вроцлаве – примерно 21 тысяча.

Как сообщал УРА-Информ, около миллиона украинцев трудится или учится в Польше на данный момент.


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