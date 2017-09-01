В Луцке на взятке попался сотрудник СБУ

На Волыне в Луцке арестован подполковник СБУ, который требовал взятку в 1,5 тыс долларов. Об передает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Согласно информации ведомства, подполковник требовал дачу взятки за содействие в вопросе об "откосе" от призвыной срочной службы.
Часть денег предназначалась должностным лицам Луцкого объединенного городского военного комиссариата.
Полиция города отмечает, что оба преступника задержаны и пребывают под стражей в местном СИЗО. Ведется досудебное расследование.
Напомним, что с начала 2017 года случаи дачи взятки должностному лицу для содействия в принятия определенного решения увеличилось в несколько раз.
Похожий случай недавно наблюдался в Одессе, где на "горячем" был пойман прокурор.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее киевский следователь требовал дать ему взятку в размере 76-ти тысяч гривен. Взятка – за непривлечение человека к уголовной ответственности – по итогам ДТП, в котором погибла женщина.