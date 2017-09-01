В Луцке на взятке попался сотрудник СБУ

Согласно информации ведомства, подполковник требовал дачу взятки за содействие в вопросе об "откосе" от призвыной срочной службы.

Часть денег предназначалась должностным лицам Луцкого объединенного городского военного комиссариата.

Полиция города отмечает, что оба преступника задержаны и пребывают под стражей в местном СИЗО. Ведется досудебное расследование.

Напомним, что с начала 2017 года случаи дачи взятки должностному лицу для содействия в принятия определенного решения увеличилось в несколько раз.

Похожий случай недавно наблюдался в Одессе, где на "горячем" был пойман прокурор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее киевский следователь требовал дать ему взятку в размере 76-ти тысяч гривен. Взятка – за непривлечение человека к уголовной ответственности – по итогам ДТП, в котором погибла женщина.