В Кропивницком появятся "ночные троллейбусы"

Троллейбусы, которые станут ходить ночью, начнут свою деятельность в экспериментальном режиме. Такие данные распространила пресс-служба горсовета Кропивницкого.

Власть населенного пункта решила принять во внимание пожелания местных жителей и с 11-го сентября запустить ночные маршруты. Таким образом – ночные троллейбусы станут ходить, подстроившись под движение городского поезда – также сказано в сообщении горсовета. Всего будет два таких маршрута – от Жадова – на ж/д вокзал, затем обратно, а также от Лесопарковой до ж/д вокзала.

Как сообщал УРА-Информ, в столице по причине ярмарок будет изменено движение некоторых троллейбусов.