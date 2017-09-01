19:20 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком появятся "ночные троллейбусы"

С 11-го сентября в н.п. Кропивницкий должны начать работать ночные троллейбусы.

В Кропивницком появятся

Троллейбусы, которые станут ходить ночью, начнут свою деятельность в экспериментальном режиме. Такие данные распространила пресс-служба горсовета Кропивницкого.

Власть населенного пункта решила принять во внимание пожелания местных жителей и с 11-го сентября запустить ночные маршруты. Таким образом – ночные троллейбусы станут ходить, подстроившись под движение городского поезда – также сказано в сообщении горсовета. Всего будет два таких маршрута – от Жадова – на ж/д вокзал, затем обратно, а также от Лесопарковой до ж/д вокзала.

Как сообщал УРА-Информ, в столице по причине ярмарок будет изменено движение некоторых троллейбусов.


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