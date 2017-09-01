Осенью в Украине будут тепло, дожди и заморозки

Такое прогноз на ближайшие три месяцы сделал народный синоптик Леонид Горбань. По его данным, в первую неделю сентября среднесуточная температура в Украине составит 18-19 теплых градусов. Однако днем воздух прогреется не более чем до 22 градуса.

Уже 7 сентября ожидается похолодание и температура упадет на четыре градуса. Однако с 9 сентября температура воздуха понизится еще больше и термометры не будут подниматься выше 12-14 градусов.

Затем, в середине сентября на несколько дней в Украину придет бабье лето и температура составит 19-21 градус. А с 17 сентября температура окончательно пойдет на спад.

Дождить в первый месяц осень будет дважды - с 8 по 13 сентября и в конце месяца – с 26 по 29.

Вместе с тем погодные сайты поддерживают народного синоптика и отмечают, что после 15 числа начнутся затяжные дожди во всех областях страны. Они продлятся от трех до десяти дней.

В первые две недели октября в Украине синоптики также обещают дожди. Температурный воздуха максимум составит 17 градусов, а уже 15 октября начнутся первые заморозки. Но ближе к 20-м числам немного потеплеет. В последние дни октября ударят ночные морозы. Температура опустится до трех градусов ниже ноля.

В ноябре же стоит ожидать тепла. В конце осени температура будет чаще плюсовая, чем морозная, однако начало месяца будет дождливым, а в конце ноября возможны заморозки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первый день сентября в Украине погоду определяет поле пониженного давления с атмосферными фронтами в восточной половине страны. В восточной половине страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 метров на секунду. Температура воздух днем поднимется до отметки в 17-22 градуса.