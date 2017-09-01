10:15 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ООН доставила гуманитарную помощь в оккупированные районы Луганской области

Жителям оккупированных районов Луганской области доставили более 40 тонн гуманитарных грузов от Организации Объединенных Наций.

ООН доставила гуманитарную помощь в оккупированные районы Луганской области

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную территорию последовали семь грузовых автомобилей от ООН.

В часности, автомобили перевозили для жителей данной области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", миссия Международного комитета Красного Креста доставила на неконтролируемую территорию Донецкой области семь грузовиков с гуманитарным грузом весом 121 тонна.


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