ООН доставила гуманитарную помощь в оккупированные районы Луганской области

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неподконтрольную территорию последовали семь грузовых автомобилей от ООН.

В часности, автомобили перевозили для жителей данной области гигиенические наборы и наборы индивидуальные учебные для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", миссия Международного комитета Красного Креста доставила на неконтролируемую территорию Донецкой области семь грузовиков с гуманитарным грузом весом 121 тонна.