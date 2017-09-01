На Ровенщине родители не пустили детей в школу из-за аварийного состояния здания

Причина этого – аварийное состояние школьного здания. Известно, что родители учеников требуют возведения нового здания школы. При этом с понедельника уроки должны были посещать 211 учащихся.

Помещение же указанной школы в 2010 г. было названо аварийным. В 2016 г. Стартовало строительство нового здания школы, однако вскоре разорвали договор с недобросовестным подрядчиком. Был проведен тендер, но до сих пор на счет фирмы, которая выиграла, не поступили деньги.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко по случаю Дня знаний в Украине заявил, что нынешние первоклассники уже станут жить в Украине, которая будет являться членом Евросоюза.