17:34 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине родители не пустили детей в школу из-за аварийного состояния здания

В поселке Озерцы Ровенской области праздник первого звона проведен не был.

На Ровенщине родители не пустили детей в школу из-за аварийного состояния здания

Причина этого – аварийное состояние школьного здания. Известно, что родители учеников требуют возведения нового здания школы. При этом с понедельника уроки должны были посещать 211 учащихся.

Помещение же указанной школы в 2010 г. было названо аварийным. В 2016 г. Стартовало строительство нового здания школы, однако вскоре разорвали договор с недобросовестным подрядчиком. Был проведен тендер, но до сих пор на счет фирмы, которая выиграла, не поступили деньги.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко по случаю Дня знаний в Украине заявил, что нынешние первоклассники уже станут жить в Украине, которая будет являться членом Евросоюза.


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