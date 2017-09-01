00:30 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине разоблачены 190 террористов с начала года

Из разоблаченных на Донетчине террористов 164 человека уже задержаны.

На Донетчине разоблачены 190 террористов с начала года

Так, на Донетчине с начала 2017 года правоохранителями были разоблачены 190 боевиков, а также их пособников. Эти сведения распространили  в сообщении пресс-службы донецкой полиции.

Известно, что лишь с начала 2017 г. уже было раскрыто 190 принимавших участие в бандформированиях граждан, и 164 из них уже были задержаны. Все остальные сейчас объявлены в розыск. У преступлений такого рода отсутствует срок давности и каждый из террористов за свои действия рано или поздно будет отвечать – отметил глава уголовного розыска Донетчины А. Кисько.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в зоне АТО среди украинских защитников потерь за сутки не было.


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