16:39 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за неделю тяжелое вооружение заметили 112 раз – ОБСЕ

На данной неделе на Донбассе представители мониторинговой миссия ОБСЕ 112 раз видели тяжелое вооружение.

На Донбассе за неделю тяжелое вооружение заметили 112 раз – ОБСЕ

Так, именно 112 раз в течение последних семи дней членами миссии было замечено тяжелое вооружение. Это оружие было на востоке размещено в нарушение линий отвода, согласованных ранее. Эта информация была передана в рамках брифинга первым замглавы спецмиссии ОБСЕ А. Хугом.

Согласно его словам – только на этой неделе миссией замечено тяжелое вооружение 112 раз, что было размещено с нарушением соглашений о линиях отвода. При этом вооружение встретилось 47 раз на подконтрольной территории и 65 раз – на неподконтрольной.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО обстрелы не прекращаются.


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