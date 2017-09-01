Количество жертв ураган "Харви" увеличилось до 39 человек

Многочисленные районы в Техасе и Луизиане все еще остаются затопленными. В результате стихии повреждены и разрушены десятки тысяч домов.

Как сообщает телеканал CNN, сейчас в пунктах временного размещения находятся более 50 тысяч человек. Вместе с тем советник министерства внутренней безопасности Том Боссерт рассказал, что Белый дом попросит конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих их которых нет страховки".

Трамп пообещал выделить один миллион долларов из собственных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что в США ущерб от урагана "Харви" может достигнуть рекордных 160 миллиардов долларов, что составит примерно 1% валового национального продукта страны

Таким образом, убытки от урагана "Харви" могут превысить суммарный ущерб, которые нанесли ураган "Катрина" в 2005 году и мощный циклон "Сэнди" в 2012 году.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 31 августа вода начала отступать из Хьюстона, аэропорты возобновили работу в ограниченном режиме, однако на востоке Техаса остается затопленным Порт-Артур.