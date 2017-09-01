Карантин из-за африканской чумы действует в 9 областях

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В карантиновых местах, вводятся меры по ограничению и блокированию перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится полная дезинфекция.

Также, согласно сообщению, за последние пять лет были оздоровлены 232 из 252 неблагополучных по АЧС пунктов.

В частности, в Закарпатской области есть 10 таких пунктов, в Киевской три. По одному очагу зафиксировано в Харьковской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Ривненской, Днепропетровской и Волынской областях.

Карантин будет продолжатся 40 дней. Если новые вспышки не будут выявлены, такой населенный пункт считается оздоровленным.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в Киевской области был обнаружен вирус африканскаой чумы свиней. В частности, на окраине села Фарбоване Яготинского района Киевской области были обнаружены четыре трупа домашних свиней