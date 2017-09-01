Группа "Грибы" прекращает концертную деятельность

Об этом сообщил солист и продюсер группы Юрий Бардаш на одном из концертов гастрольного тура.

Согласно его словам, коллектив перестанет давать концерты после 31 декабря 2017 года.

С начала октября до декабря 2017 года у группы "Грибы" запланирован тур, во время которого пройдут шоу в Лондоне, нескольких городах Германии, Алмате, Астане и Минске.

Также стало известно, что первого, второго и объявила декабря бэнд отыграет в Киеве. А вот уже восьмого и девятого их концерт состоится в Москве.

Кстати, "Грибы" были основанны в 2016 году, в последтсвии группа выпустила один альбом - "Дом на колёсах, часть 1". Вторая часть пластинки была анонсирована, но пока не вышла. Ожидаем её на киевских концертах.

Как сообщало ранее УРА-Информ легендарная украинская группа "Океан Эльзи" решила сделать почти год паузы от выступлений на сцене, до следующего Дня Независимости Украины. Как стало известно, в сентябре группа планирует еще три концерта – в Одессе, белорусской Лиде и Полтаве.