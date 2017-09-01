Гройсман пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием

Сейчас эта программа внедряется. Об этом заявил в пятницу, 1 сентября, в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" на празднике Первого звонка премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, поддержка образования для власти сейчас чрезвычайно важна. В этом году будет повышена на 50% заработную плату учителям.

Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителя, - заявил Гройсман, добавив, что в следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей

Премьер также поздравил всех с вступлением в действие соглашения об ассоциации Украина-ЕС и отметил, что сегодня особый день, поскольку вступает в действие соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это соглашение, которое открывает двери для развития наших возможностей, к успеху Украины в общей европейской семье, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, соглашение об ассоциации Украины с ЕС в полном объеме начало работать с 1 сентября.