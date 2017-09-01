10:56 01.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием

Власть подготовила новую программу обеспечения начальной школы всем необходимым современным оборудованием.

Гройсман пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием

Сейчас эта программа внедряется. Об этом заявил в пятницу, 1 сентября, в учебно-воспитательном комплексе "Эрудит" на празднике Первого звонка премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, поддержка образования для власти сейчас чрезвычайно важна. В этом году будет повышена на 50% заработную плату учителям.

Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителя, - заявил Гройсман, добавив, что в следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей

Премьер также поздравил всех с вступлением в действие соглашения об ассоциации Украина-ЕС и отметил, что сегодня особый день, поскольку вступает в действие соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это соглашение, которое открывает двери для развития наших возможностей, к успеху Украины в общей европейской семье, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, соглашение об ассоциации Украины с ЕС в полном объеме начало работать с 1 сентября.


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