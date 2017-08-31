10:24 31.08.2017 | Общество | Новости
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Железнодорожная авария в Польше : есть пострадавшие

В Польше пассажирский поезд сошел с рельс в результате столкновения с товарным составом на станции Сментово. Об этом передает RMF24.
 

Железнодорожная авария в Польше : есть пострадавшие

Согласно информации источника, машинист товарного состава нарушил правила движения, проигнорировав запрещающий сигнал. 

Это и послужило причиной аварии. С рельс сдвинулся пассажирский поезд "Погория", который двигался в направлении Гдыня-Бельс по установленому маршруту. Перевернулись семь вагонов транспорта.

Польские власти направили специальную комиссию для разбирательства в этом деле.

В результате столкновения пострадали 28 человек, в основном получил ссадины и ушибы. В поезде находилось более 200 человек, включая обслуживающий персонал транспорта. Всем потерпевшим была надана своевременная медицинская помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Вашингтон сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда компании Amtrak.


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