Владимиру Карплюку сообщили о подозрении

Его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, следователи прокуратуры установили, что Карплюк, в 2011 году, находясь в должности директора предприятия "Сарафан" и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора.

Не заботясь о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения работ, подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное выполнение работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическими картами, что в свою очередь привело к аварии гусеничного крана и падение его стрелы на здание и людей.

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получил тяжелые телесные повреждения, - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что благодаря своим коррупционным связям и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших работников из Ровенской области длительное время Карплюку удавалось избежать уголовной ответственности.

Теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пять лет или лишением свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, следователи Генеральной прокуратуры Украины проверяют ситуацию с лесами Ирпеня и причастность к ней мэра Владимира Карплюка.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июня в Ирпенский совет ворвались люди в балаклавах и с автоматами. Около десяти часов утра в здании начался обыск.