В зоне АТО за сутки среди силовиков потерь не было

В зоне проведения АТО на украинском Донбассе в течение суток 30 августа 2017-го года по итогам ведения военных действий среди украинских защитников не было раненых, а также погибших. Такие данные 31-го августа распространил в процессе брифинга спикер Минобороны по делам АТО А. Мотузяник.

Согласно его словам – в течение прошлых суток среди наших защитников обошлось, к счастью, без потерь. В направлении Луганска все соблюдали режим перемирия. В направлении же Донецка были некоторые военные действия – в целом замечено десять провокаций.

Как сообщал УРА-Информ, боевики ДНР хотели бы обменять пленных до конца 2017 г.