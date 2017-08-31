13:35 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки среди силовиков потерь не было

В течение последних суток в местах проведения АТО максимально спокойно было на луганском направлении.

В зоне АТО за сутки среди силовиков потерь не было

В зоне проведения АТО на украинском Донбассе в течение суток 30 августа 2017-го года по итогам ведения военных действий среди украинских защитников не было раненых, а также погибших. Такие данные 31-го августа распространил в процессе брифинга спикер Минобороны по делам АТО А. Мотузяник.

Согласно его словам – в течение прошлых суток среди наших защитников обошлось, к счастью, без потерь. В направлении Луганска все соблюдали режим перемирия. В направлении же Донецка были некоторые военные действия – в целом замечено десять провокаций.

Как сообщал УРА-Информ, боевики ДНР хотели бы обменять пленных до конца 2017 г.


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