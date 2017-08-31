21:55 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172738:Polishuk

В Полтаве на взятке попался судья

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг, 31 августа, задержали судью Ленинского районного суда города Полтава.

В Полтаве на взятке попался судья

Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-служба НАБУ, судью задержали после получения им денег от представителя истца по гражданскому делу.

По версии следствия, судья взял деньги за вынесение решения в интересах истца о взыскании долга по гражданскому иску.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия в отношении предоставления разрешения о содержании под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области с поличным был задержан сотрудник Государственной миграционной службы. Чиновник требовал девять тысяч гривен за способствование в выдаче биометрического паспорта.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив