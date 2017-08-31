В Полтаве на взятке попался судья

Чиновник попался на взятке. Как сообщает пресс-служба НАБУ, судью задержали после получения им денег от представителя истца по гражданскому делу.

По версии следствия, судья взял деньги за вынесение решения в интересах истца о взыскании долга по гражданскому иску.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия в отношении предоставления разрешения о содержании под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области с поличным был задержан сотрудник Государственной миграционной службы. Чиновник требовал девять тысяч гривен за способствование в выдаче биометрического паспорта.