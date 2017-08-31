В Киеве задержаны "кавказские" грабители

Об этом передет пресс-служба прокуратуры города Киева.

Согласно информации ведомства, в городе задержаны грабители, совершавшие разбойные нападения и грабежи на предпринимателей.

Ранее передвигаясь по трассе Брест-Литовск злоумышленники выследили и совершили разбойное ограбление на бизнесмена. Сумма награбленого составила 6,5 млн гривен.

На данный момент правоохранители взяли под стражу четверых преступников. Все они оказались гражданами Грузии. Во время задержания у бандитов были изъяты несколько автоматов АК-47, пистолеты, номерные знаки, отмычки, связки ключей и деньги в разной валюте.

Прокуратура города готовит уголовное производство по части 4 ст. 187 УК Украины (нанесение вреда чужому имуществу и грабежи в особо крупных размерах).

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня Киеве неизвестные ограбили бизнесмена.