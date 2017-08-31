15:20 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове во время матча порядок будут охранять 3,6 тысячи полицейских

В процессе проведения матча между сборными Украины и Турции в н.п. Харьков за порядком намерены следить примерно 3600 полицейских.

В Харькове во время матча порядок будут охранять 3,6 тысячи полицейских

Так, в процессе футбольного матча порядок станут охранять 3600 правоохранителей. Об этом поведали недавно в пресс-службе харьковской полиции. Согласно данным – за порядком станут следить 1400 служащих ГУ НП Харьковщины, а также 2200 силовиков, в том числе и 900 военных Нацгвардии, а также 650 учащихся вузов МВД, 250 патрульных.

На стадионе же будет четыре линии контроля. Известно, что мероприятие запланировано на стадионе Металлист второго сентября.

Как сообщал УРА-Информ, матчи ЛЕ будут судить два украинских футбольных арбитра.


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