В Калифорнии планируют ввести "налог на роботов"

Джейн Ким, член местного совета Сан-Франциско стала инициатором введения данного новшества. Суть предложения заключается в том, чтобы обязать компании, которые используют роботов платить налог в специальный фонд, так как использование автоматизации забирает рабочие места.

Доходы от налога на автоматизацию предлагают использовать для переобучения рабочих, финансирование бесплатного образования или универсального базового дохода для людей, которых затронет роботизация производства.

Как сообщал ранее УРА-Информ, в Южной Корее трудоустроен журналист-бот, пишущий статьи для спортивной рубрики. Робот уже успел выпустить около 380 информационных статей.