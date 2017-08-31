16:47 31.08.2017 | Общество | Новости
100172719:test

В Калифорнии планируют ввести "налог на роботов"

В Калифорнии всерьез рассматривают введение так называемого "налога на роботов". Об этом сообщил Wired.

В Калифорнии планируют ввести

Джейн Ким, член местного совета Сан-Франциско стала инициатором введения данного новшества. Суть предложения заключается в том, чтобы обязать компании, которые используют роботов платить налог в специальный фонд, так как использование автоматизации забирает рабочие места.

Доходы от налога на автоматизацию предлагают использовать для переобучения рабочих, финансирование бесплатного образования или универсального базового дохода для людей, которых затронет роботизация производства.

Как сообщал ранее УРА-Информв Южной Корее трудоустроен журналист-бот, пишущий статьи для спортивной рубрики. Робот уже успел выпустить около 380 информационных статей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив